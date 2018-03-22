Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается сегодня

2018-03-22 09:16 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается срок публикации списка зарегистрированных кандидатов на президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 11 апреля.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, список зарегистрированных кандидатов должен быть опубликован Центральной избирательной комиссией (ЦИК) за 20 дней до дней выборов, то есть до 22 марта.

Сегодня также завершается процедура уточнения списков избирателей по избирательным участкам, созданным на территории воинских частей, исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Организации, желающие осуществлять на выборах "Exit-poll" до 22 марта должны предоставить документы в ЦИК для аккредитации.

Кроме этого, сегодня завершается сдача протоколов голосования ЦИК окружным избирательным комиссиям.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 8 кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и свыше 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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