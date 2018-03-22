Цены на нефть

2018-03-22 10:06 | www.oxu.az | 6

Мировые цены на нефть в четверг утром колеблются в символическом плюсе после роста на 3% в среду на фоне данных о запасах в США и падения курса доллара на новостях от ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% — до 69,48 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 65,23 доллара за баррель. При этом в ходе торгов среды нефть обеих марок выросла в цене более чем на 3%.