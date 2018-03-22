Обнародовано название новой военной операции ВС Турции на севере Ирака - СМИ

2018-03-22 10:09 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Новая военная операция против террористов Рабочей партии Курдистана РПК, которую планируется осуществить на севере Ирака в городе Синджар, получит название «Щит Тигра», пишут в четверг турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в настоящее время ВС Турции готовятся к военной операции в Синджаре.

О точной дате начала военной операции не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК.

Глава государства отметил, что власти Турции неоднократно отмечали, что РПК является угрозой для Турции и Ирака.