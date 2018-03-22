Легендарный Роналдиньо начал политическую карьеру

2018-03-22 10:22 | www.oxu.az | 8

Легендарный полузащитник «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо решил заняться политической деятельностью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Footboom, звезда футбола накануне стал членом Бразильской Республиканской Партии и собирается участвовать во общегосударственных выборах в стране в текущем году.

Роналдиньо попытается пробиться в Национальный конгресс. Ожидается, что он займет одно из кресел в Федеральном сенате и будет заниматься законодательной деятельностью в Бразилии.

Отметим, сегодня Роладниньо исполняется 38 лет. Игрок за свою карьеру становился обладателем «Золотого мяча-2005», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. Ныне является официальным послом испанской «Барселоны», с которой в сезоне 2005/2006 выиграл Лигу чемпионов.