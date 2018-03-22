ГПС предотвратила контрабанду в страну 11,9 кг наркотиков

2018-03-22 10:34 | www.apa.az | 8

20 марта неизвестное плавучее средство пересекло пограничные воды Азербайджана и последовало в направлении Астаринского района.

Как сообщили АПА в Госпогранслужбе, сторожевым судном ГПС была задержана лодка с бортовым номером ŞA-293, членами экипажа которой были жители села Шахагачы Гулиев Алиага Рауф оглу и Гулиев Сеймур Мирзагасан оглу. В ходе досмотра лодки в ней были обнаружены 11,9 кг наркотических средств, которые члены экипажа хотели ввезти в Азербайджан.

По факту ведется расследование.