Цены на нефть резко замедлили рост

2018-03-22 10:43 | www.trend.az | 9

Мировые цены на нефть в четверг утром колеблются в символическом плюсе после роста на три процента в среду на фоне данных о запасах в США и падения курса доллара на новостях от ФРС, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:54 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01 процента — до 69,48 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09 процента, до 65,23 доллара за баррель. При этом в ходе торгов среды нефть обеих марок выросла в цене более чем на три процента.

"Нефть значительно подорожала на вечерних торгах, и дело здесь не только в повышении ставки. Данные по запасам [в США] за прошлую неделю показали неожиданное снижение, а также значительное сокращение запасов как бензина, так и дистиллятов", — сказал агентству Reuters Уильям О'Локлин (William O'Loughlin), инвестиционный аналитик Rivkin Securities.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6 процента, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей — до 433,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7 процента — до 243,1 миллиона баррелей, а дистиллятов — на два миллиона баррелей, или на 1,5 процента, до 131 миллиона баррелей.