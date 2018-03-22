Крупнейший турецкий холдинг продает свои дочерние кампании

2018-03-22 11:04 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Один из наиболее крупных турецких холдингов - Doğan Grub выставил на продажу свои дочерние кампании, действующие в сфере медиа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Государственного органа Турции по информированию общественности - Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP).

Согласно сообщению, на продажу выставлены газеты «Hürriyet», «Posta», «Fanatik», новостное агентство «DHA»,телеканалы «Kanal D», «CNN Türk», и «D-Smart», входящие в состав Doğan Medya Grub.

В сообщении отмечается, что общая стоимость всех дочерних компаний оценивается в сумму 1,1 миллиарда долларов США.

О причинах продажи дочерних компаний Doğan Grub не сообщается.