Узбекская компания осуществит новые поставки текстиля в Китай

2018-03-22 11:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Компания UzTrade при министерстве внешней торговли Узбекистана подписала контракт на поставку в Китай текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 2 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли.

Договоренности были заключены в рамках прошедшей в Китае международной выставки волокна и пряжи Yarn Expo-2018.

В рамках мероприятия представители UzTrade провели переговоры с ведущими китайскими компаниями текстильной отрасли — Xiamen Itg Tidak Bonded Logistics, Tianjin Textile Industrial Supply and Sale и China Chengtong International относительно расширения поставок узбекской текстильной продукции на китайский рынок.

Кроме того, стороны обсудили вопрос открытия в 2018 году совместного узбекско-китайского торгового дома в Шанхае.

Напомним, что Узбекистан и Китай до 2020 года намерены довести объемы двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. По итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 4,2 миллиарда долларов.