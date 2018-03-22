Глава Международной организации труда посетит Азербайджан

2018-03-22 11:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер планирует посетить Азербайджан в мае текущего года, сообщает министерство труда и социальной защиты населения в четверг.

Как отмечается, этот вопрос Райдер обсудил с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Салимом Муслимовым в Женеве в рамках 332 заседания правления МОТ.

Райдер позитивно оценил опыт Азербайджана по реализации прогрессивных принципов в сфере труда и занятости.

Гендиректор подчеркнул, что МОТ поддерживает проводимые в Азербайджане широкомасштабные реформ по развитию рынка труда, мероприятия в сфере активной занятости и другие аналогичные меры.