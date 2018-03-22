Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану будут наблюдать за президентскими выборами 11 апреля

2018-03-22 11:20 | www.apa.az | 8

Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Сезар Флорин Преда и Стефан Шеннак будут наблюдать за президентскими выборами 11 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на сайт ПАСЕ, они прибудут в Азербайджан в составе наблюдательной миссии ПАСЕ, в которую также вошел член Венецианской комиссии Эрик Холмойвик.

Отметим, что ПАСЕ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане в координации ОБСЕ/БДИПЧ и ПА ОБСЕ. В состав миссии, которую возглавит Виорел Ричард Бадеа, входят 33 человека.