Повышены зарплаты садовников, уборщиц и рабочих без степени квалификации – ТАБЛИЦА

2018-03-22 11:46 | www.oxu.az | 8
В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).
Как передает Oxu.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.
Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”.
Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере: