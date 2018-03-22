Повышены зарплаты садовников, уборщиц и рабочих без степени квалификации – ТАБЛИЦА

2018-03-22 11:46 | www.oxu.az | 8

В Азербайджане на 20 манатов повышены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими (уборщиц, дворников, садовников, охранников, кочегаров, рабочих без степени квалификации и др.).

Как передает Oxu.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

Постановлением внесены поправки в ранее изданное постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с госслужбой”.

Согласно нынешнему постановлению, с 1 марта текущего года зарплаты работников госорганов, не являющихся госслужащими, установлены в размере: