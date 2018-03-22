Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию в регионе - МИД Турции

2018-03-22 11:48 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудят ситуацию в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чвушоглу, сегодня лидеры двух стран проведут телефонный разговор в ходе, которого будет обсужден ряд вопросов.

Глава МИД также отметил, что Эрдоган и Трамп периодически проводят телефонные разговоры.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.