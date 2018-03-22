Турция не принудит сирийских беженцев покинуть страну - МИД Турции

2018-03-22 11:57 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Анкара не станет принуждать сирийских беженцев к отъезду из Турции, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, сирийские беженцы вернутся в освобожденный Африн добровольно.
По словам главы МИД, не смотря на то, что Африн полностью освобожден от террористов, инфраструктура города разрушена террористами.
Чавушоглу также отметил, что в первую очередь Турция приступит к восстановлению инфраструктуры Африна.
Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.