Турция не принудит сирийских беженцев покинуть страну - МИД Турции

2018-03-22 11:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Анкара не станет принуждать сирийских беженцев к отъезду из Турции, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, сирийские беженцы вернутся в освобожденный Африн добровольно.

По словам главы МИД, не смотря на то, что Африн полностью освобожден от террористов, инфраструктура города разрушена террористами.

Чавушоглу также отметил, что в первую очередь Турция приступит к восстановлению инфраструктуры Африна.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.