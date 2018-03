Ünüvar: “Down sendromlu ve otizmlilerin sorunlarını araştırmak üzere komisyon kurulacak”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, “21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü” dolayısıyla özel gündemle toplandı. Komisyon Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milletvekillerinin yerinde down sendromluların oturduğu toplantıda, down sendromlu ve otizmlilerin sorunlarını araştırmak üzere çok yakında bir komisyon kurulacağı müjdesini verdi.

Ünüvar başkanlığında özel gündemle toplanan komisyon, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen down sendromluları ağırladı.

Toplantıya down sendromlu torunu Hiranur Melek ile birlikte katılan Ünüvar, 21 Mart’ın iki sevinçli, bir hüzünlü anlamı olduğunu söyledi. Hüzünlü yönünün Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü olması olduğunu belirten Ünüvar, “Sevinçli olan yönleri ise; Dünya Down Sendromlular Günü ve Nevruz Bayramı olması. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak bugün çok özel bir gündemle toplandık. Değerli milletvekillerimizin yerleri, eksiği olmayan ama fazlası olan down sendromlu kardeşlerimiz tarafından dolduruldu. Misafirimiz olarak, toplantımıza renk kattılar, neşe kattılar. İyi ki varlar” dedi.

“HÜKÜMETİMİZ DOWN SENDROMLULARI ÇOK ÖNEMSİYOR”

Down sendromunun yeni bir olgu olmadığını, dünyada 6 milyon down sendromlu vaka bulunduğunu ifade eden Ünüvar, Türkiye’de de her 800 doğumda bir down sendromlu vaka olduğunun bilindiğini, kesin bir rakam olmamakla birlikte Türkiye’de 80 bin civarında down sendromlu yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti. Ünüvar, “Down sendromlular melektir. Kötülük bilmezler. Onlar çok temiz kalplidir. Bulundukları her ortama sevgi katarlar, güzellik katarlar. Ortamı yumuşatırlar, bulundukları ortamı çok değerli hale getirirler. Bugün de İstanbul’dan, Ankara’dan ve farklı noktalardan gelen kardeşlerimiz var. Down sendromlular bugün toplumda çok daha fazla yer edinmiş durumdalar. Onlara imkân verildiği zaman, imkân sağlandığı zaman dünya çapında başarılar elde edebilecek örneklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Hükümetimiz de down sendromu konusunu çok önemsiyor. Onların her alanda daha aktif ve başarılı olmasını arzu ediyor. Masa tenisi ve yüzmede dünya şampiyonu, dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu olmuş kardeşlerimiz bugün buradalar. Bizler onların her alanda daha ileri gitmesini arzu ediyoruz, bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK”

Down sendromlu ve otizmlilerin problemlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulması için çalışma başlatıldığının da altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 3 aydır hemen her partiden arkadaşlarımızla, ‘özellikle down sendromlu ve otistik kardeşlerimizle ilgili araştırma komisyonu kuralım ve onların problemlerini konuşalım, varsa çözüm önerilerini de değerlendirelim’ diye hep konuştuk ve gruplar arasında da bir mutabakat oldu. Şöyle bir orta yol bulundu. Hem down sendromlu hem otizmli kardeşlerimizin problemlerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulacak. Bu kardeşlerimizin bütün problemleri konuşulacak, onlara çözümler arayacağız. Malumunuz araştırma komisyonları çok farklı taraflardan, kurumlardan, uzmanlardan görüş alarak, belki de bizim yaşadığımız hayat içerisinde göremediğimiz problemleri de karşımıza çıkartan ve özellikle hükümetimize yol gösteren çok önemli stratejik raporlardır. Ben Dünya Down Sendromlular Günü’nde bu müjdeli haberi de vermek ve bu konuyla ilgili hassaten ilgilenen milletvekili arkadaşlarıma, bütün gruplarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.”