Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС

2018-03-22 12:58 | www.trend.az | 8

Почти треть граждан Польши хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза, свидетельствуют результаты социологического исследования фонда Казимира Пулавского, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, за выход республики из Евросоюза выступают 29,81% поляков. Противоположного мнения придерживаются 47,37% респондентов, еще 22,82% заявили, что не имеют мнения на эту тему. Исследование проводилось дважды - в январе и в марте, в нем приняли участие 50 тысяч человек.

При этом в случае применения в отношении Польши санкций со стороны Евросоюза процент сторонников Polexit возрастет до 32,05%, отмечается в исследовании. В такой ситуации 28,55% опрошенных предпочли бы, чтобы Варшава изменила политику, приспосабливая ее к требованиям Еврокомиссии. Еще 13,15% опрошенных считают, что в такой ситуации не следует предпринимать никаких действий. Затруднились высказать свое мнение по данному вопросу 26,25% респондентов.