Азерпаша Нейматов: На президентских выборах мы все, как один проголосуем за Ильхама Алиева

2018-03-22 12:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах мы все, как один проголосуем за Ильхама Алиева, неизменно будем рядом с ним.

Об этом сказал Trend председатель Союза театральных деятелей, руководитель Азербайджанского национального драматического театра, народный артист Азербайджана Азерпаша Нейматов.

По словам руководителя театра, Азербайджан, известен во всем мире в качестве страны, где царят мир и спокойствие, обладающей ценным культурным наследием, где развитие всех сфер, в том числе и сферы культуры, неизменно находится в центре внимания руководства государства.

"За прошедшие годы Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал множество важных поручений и указаний, касающихся развития театра, улучшения благосостояния театральных деятелей, расширения творческих возможностей азербайджанских театров и обеспечения материально-технической базы театральных зданий. Подписанные распоряжения, принятые государственные программы свидетельствуют о том, насколько большое значение придается театру в культурной политике государства. Огромная забота нашего многоуважаемого Президента о театре берет свое начало от вписанной в историю Азербайджана золотыми буквами культурной политики общенационального лидера Гейдара Алиева. На протяжении всей своей жизни и деятельности, Великий лидер гордился древней и богатой культурой Азербайджана, сделал ее развитие одним из основных направлений своей политики. Деятели искусства и представители театра всегда вспоминают Великого лидера с чувством глубокого почтения и уважения, расценивают многочисленные встречи с ним как незабываемые мгновения своей жизни", - сказал Нейматов.

Руководитель театра отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым решительной и успешной политики, Азербайджан переживает период развития и ренессанса.