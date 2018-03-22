Комитет Верховной рады Украины признал законным арест Савченко

2018-03-22 13:08 | www.apa.az | 9

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно привлечения к уголовной ответственности, задержанию и аресту народного депутата Надежды Савченко.

Как передает АПА со ссылкой на Укринформ, такие решения были единогласно приняты на заседании комитета в четверг.

Как сообщалось, 8 марта был задержан глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда «Майорск» во время попытки вывезти из временно оккупированной территории арсенал оружия, спрятанный среди мебели. Судья Шевченковского райсуда 9 марта во время заседания по избранию меры пресечения В.Рубану сообщил, что его подозревают, в частности в подготовке терактов. Суд 9 марта избрал В.Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога. В этом деле фигурирует и имя Савченко.