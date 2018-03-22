Представлен бэкстейдж клипа EMİNa Полины Гагариной "В невесомости" (ВИДЕО)

2018-03-22 13:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Представлен бэкстейдж известного азербайджанского певца и композитора EMINа (Эмин Агаларов) и популярной российской певицы Полины Гагариной "В невесомости", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу исполнителя. Музыку и слова композиции написала Наталья Павлова.



Это первая совместная работа Полины Гагариной и EMINа. Съемки клипа состоялись в Москве, на территории VEGAS Кунцево. По задумке режиссера Сергея Грея, герои клипа отвлекаются от повседневных проблем и погружаются в атмосферу, в которой время останавливается. Чтобы полностью передать задумку видео, съемочный процесс проходил ночью в красивых и безлюдных интерьерах здания.

Песня "В невесомости" вошла в состав дуэтного альбома EMINа "Прости, моя любовь", а впервые была исполнена на его концерте в Москве в декабре 2017 года.

(Автор: Вугар Иманов)