В Азербайджане прошел Международный фестиваль фольклора "Танцевальный вторник" (ФОТО)

2018-03-22 13:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В селе Гягяли Агсуинского района 19-21 прошел III Международный фестиваль фольклора "Tərəkəmə Çərşənbəsi" ("Танцевальный вторник"), посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе "Miras". Проект реализован Общественным объединением в помощь изучению культурного наследия "Miras" при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, Исполнительной властью Агсуинского района, Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана.

Главная цель фестиваля - популяризация и пропаганда национального фольклора, налаживание мостов культуры между странами. В фестивале приняли участие представители Азербайджана, Турции, России, Грузии, Ирана. В двухдневных праздничных мероприятиях прошли выступления фольклорных групп и танцевальных коллективов, выставки-ярмарки, где были представлены образцы народно-прикладного творчества, национальной кухни, организованы мастер-классы по искусству войлоковаляния и ковроткачества, проведены интересные игры. Гости фестиваля смогли совершить экскурсию по достопримечательностям региона.

В Азербайджане подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (“чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начало возрождения и полного пробуждения земли.