Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту утром в четверг

2018-03-22 13:25 | www.trend.az | 9

Более тысячи мирных жителей Восточной Гуты покинули район в четверг утром, воспользовавшись гуманитарным коридором в районе населённого пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, передает РИА Новости.

"Утром 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более тысячи мирных жителей", - сказал он.

По словам Золотухина, российскими военнослужащими центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.