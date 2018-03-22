В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек

2018-03-22 13:53 | www.trend.az | 8

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате вооруженного нападения на заведение в Мексике, где проводились петушиные бои, передает РИА Новости со ссылкой на портал SDP Noticias.

Инцидент произошел поздно вечером в среду в муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон, входящем в состав штата Гуанахуато. Группа неизвестных ворвалась в заведение под названием Palenque Bar California и открыла огонь по находившимся в помещении людям.

Как сообщает газета Universal, проживающие поблизости люди вызвали экстренные службы, как только услышали выстрелы и крики.