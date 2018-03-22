ЕС поможет Азербайджану разработать систему оценки общего образования

2018-03-22 14:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Эксперты из Германии и Нидерландов 27-29 марта посетят Азербайджан, чтобы поддержать страну в разработке своей внутренней и внешней системы обеспечения качества для оценки общего образования, сообщает портал Еврососедства.

Как отмечается, эксперты поделятся лучшей практикой Европейского союза по оценке школ и окажут помощь в разработке методов оценки и правил для школ в Азербайджане.

Кроме того, будет обсуждаться дизайн тестов и открытые вопросы. Мероприятие организовано Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с министерством образования Азербайджана и Департаментом образования Баку.