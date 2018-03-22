В Стамбуле запретили антиазербайджанский фильм – ВИДЕО

2018-03-22 14:48 | www.oxu.az | 9

Губернатор Стамбула Васип Шахин запретил показ антиазербайджанского фильма «Ева”, снятого иранским режиссером армянского происхождения Анаит Абади.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие сайты, кинокартина должна была быть продемонстрирована во Французском культурном центре в рамках проходящего в Стамбуле Международного женского кинофестиваля Filmmor.

Представитель кинофестиваля Мелек Озман в интервью журналистам отметила, что данная кинолента попала в поле зрения посольства Азербайджана и вызвала крайнее недовольство. Дело в том, что в фильме повествуется о судьбе молодой армянки, которая вместе со своими детьми после смерти мужа вынуждена бежать и скрываться от его влиятельных родственников.

В итоге женщина находит убежище и защиту в маленькой деревне в «Республике Арцах» сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана - ред.). В фильме при этом идет активная пропаганда карабахских специалистов и их незаконного режима.

«Сначала посольство Азербайджана обратилось во Французский культурный центр с требованием приостановить показ фильма. В итоге совет директоров центра посмотрел этот фильм и пришел к выводу, что причин запрещать его показ нет», – сказала она.

Мелек Озман отмечает, что после этого азербайджанская сторона обратилась к правительству Турции.

«Мы заявили, что не можем учитывать чувствительные моменты всех стран и на этой основе запрещать их. Но, тем не менее, азербайджанская сторона обратилась в МИД Турции и лично министру иностранных дел. В итоге нам запретили показывать эту ленту», – сказала Озман.