Объявлен прогноз погоды на завтра

2018-03-22 14:49 | www.apa.az | 9

Объявлен прогноз погоды на 23 марта в Азербайджане.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Местами ожидается туман. Порывистый северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 10-14°.

23-25 марта в Баку и на Абщеронском полуострове временами ожидается усиление северо-западного ветра. В эти дни смена сильного ветра хазри ветром гилавар может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.