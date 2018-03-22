Истек срок приема документов организаций, желающих провести «exit-pol» на президентских выборах

2018-03-22 15:14 | www.apa.az | 8

Сегодня завершился срок приема документов для аккредитации организаций, желающих провести «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля.



Как сообщает АПА, согласно «Правилам аккредитации организаций, проводящих «exit-poll» на выборах в Азербайджанской Республике», организации, желающие провести на выборах «exit-poll», должны предоставить в ЦИК документы для аккредитации минимум за 20 дней до дня выборов.



В связи с президентскими выборами 11 апреля, этот срок охватывает период до 22 марта.



ЦИК должна принять решение об аккредитациях организаций, обратившихся для проведения «exit-poll», за 10 дней до дня выборов, то есть до 1 апреля.