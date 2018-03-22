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Истек срок приема документов организаций, желающих провести «exit-pol» на президентских выборах

2018-03-22 15:14 | www.apa.az | 8

Сегодня завершился срок приема документов для аккредитации организаций, желающих провести «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля. 
 
Как сообщает АПА, согласно «Правилам аккредитации организаций, проводящих «exit-poll» на выборах в Азербайджанской Республике», организации, желающие провести на выборах «exit-poll», должны предоставить в ЦИК документы для аккредитации минимум за 20 дней до дня выборов. 
 
В связи с президентскими выборами 11 апреля, этот срок охватывает период  до 22 марта. 
 
ЦИК должна принять решение об аккредитациях организаций, обратившихся для проведения «exit-poll», за 10 дней до дня выборов, то есть до 1 апреля. 

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