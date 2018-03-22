Как повышение ставки ФРС скажется на курсе азербайджанского маната?

2018-03-22 15:31 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет ощутимого влияния на курс азербайджанского маната, считает эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

ФРС, по итогам заседания 20-21 марта, приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75 процента годовых. Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. В 2018 году ФРС планирует повысить ставку еще дважды.

«Само по себе повышение ключевой ставки не является чем-то неожиданным, ведь уже объявлялось о том, что в 2018 году она будет повышена в несколько раз. То есть, в принципе, повышение было ожидаемым, и экономики многих стран были готовы к этому», - сказал Trend Муслимов, добавив, что изменение ставки не оказывает прямого влияния на экономику Азербайджана.

По словам эксперта, в то же время повышение ключевой ставки ФРС может оказать негативное влияние на цены на нефть.