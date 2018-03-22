В секторе Газа задержали подозреваемого в покушении на премьера Палестины

2018-03-22 15:34 | www.trend.az | 8

Правоохранительные органы сектора Газа задержали главного подозреваемого в недавнем покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу и потеряли в перестрелке со злоумышленником двух офицеров, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство "Маан".

Полицейские, подконтрольные исламистскому движению ХАМАС, больше недели искали тех, кто заложил взрывное устройство на пути следования кортежа главы правительства, приезжавшего в анклав с редким визитом с Западного берега реки Иордан.

Ранее в четверг официальный представитель местного МВД Ияд аль-Бузум сообщил, что подозреваемый вместе с сообщниками блокирован в районе лагеря беженцев Нусейрат и оказывает вооруженное сопротивление полицейским. Официальных заявлений об итогах операции пока не было.