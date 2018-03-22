МИД: Международная общественность вновь стала свидетелем проявления оккупационной политики Армении

2018-03-22 15:43 | www.apa.az | 7

«В период празднования азербайджанским народом древнего праздника Новруз, традиции которого он чтит и поныне, вооруженные силы Армении, показывая свое истинное лицо, продолжают нарушать режим прекращения огня интенсивными обстрелами. Это стало составной частью агрессорской и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения остается преданной своим традициям, навязывая агрессорскую и оккупационную политику в то время, когда вся международная общественность высоко ценит фундаментальные ценности Новруза – праздника, призывающего к спокойствию, примирению и согласию: «В итоге международная общественность вновь становится свидетелем проявления оккупационной политики Армении».