В Баку презентована книга легендарной турецкой летчицы Мадалет Башуста (ФОТО)

2018-03-22 15:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер – в Art Garden состоялась презентация книги легендарной турецкой летчицы, общественного деятеля, почетного члена Всемирного общества женщин-предпринимателей Мадалет Башуста “Madalet Başusta-Buludlara dokunmak” (Мадалет Башуста: Прикоснуться к облакам), сообщили Trend Life организаторы вечера.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, науки, творческой интеллигенции, дипломатических миссий, гости из Турции.

На открытии вечера депутат Милли Меджлиса, председатель ОО "Институт международных исследований Евразия", поэтесса Ганира Пашаева отметила высокий уровень отношений во всех сферах между братскими странами.

"Изречения основателя Турецкой Республики Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль" и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Мы - одна нация, два государства" - идеи, определяющие философию азербайджано-турецких отношений", - сказала депутат.

Было отмечено, что Мадалет Башуста сыграла важную роль в становлении Турецкой государственности и своим жизненным путем доказала, на что способны женщины ради родной страны.

"Еще 50 лет назад она опровергла фразу "женщины не могут быть пилотами", причем, сделала это в 13 лет и внесла свое имя в мировую историю авиации, впоследствии став военным летчиком. Мадалет Башуста – вторая женщина в истории, которая прыгнула с парашютом. Ее активная деятельность в США и Германии по пропаганде своей страны, успехи в общественной сфере и бизнесе, реализация социальных и благотворительных проектов выше всяких слов и достойны самого высокого уважения!", - отметила Ганира Пашаева и выразила признательность супругу Мадалет Башуста, Гусейну Башуста, за публикацию книги.