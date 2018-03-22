Хикмет Гаджиев: «Армения использует воду для экологического террора»

2018-03-22 16:00 | www.apa.az | 8

«Большая часть водных ресурсов Азербайджана находится под армянской оккупацией. В особенности хотим отметить Сарсангское водохранилище».

Об этом сообщил АПА глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев напомнил, что Генассамблея ООН объявила 22 марта «Всемирным днем водных ресурсов» и отметил, что эффективное использование водных ресурсов и обеспечение людей водой является важной частью целей устойчивого развития, определенных ООН на период до 2030 года.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Армения использует воду в целях экологического террора.



Г.Гаджиев отметил, Армения намеренно загрязняет реки, устья которых расположены на территории Азербайджана: «Мы решительно осуждаем предвзятую политику Армении, проявляемую загрязнением водных ресурсов и использованием их для осуществления террора. Считаем, что международная общественность должна уделить внимание этому вопросу».