МИД: Армения показывая свое истинное лицо, продолжает нарушать режим прекращения огня

2018-03-22 16:01 | www.oxu.az | 8
В период празднования азербайджанским народом древнего праздника Новруз, традиции которого он чтит и поныне, вооруженные силы Армении, показывая свое истинное лицо, продолжают нарушать режим прекращения огня интенсивными обстрелами.
Это стало составной частью агрессорской и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана.
Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.
«Армения остается преданной своим традициям, навязывая агрессорскую и оккупационную политику в то время, когда вся международная общественность высоко ценит фундаментальные ценности Новруза – праздника, призывающего к спокойствию, примирению и согласию. В итоге международная общественность вновь становится свидетелем проявления оккупационной политики Армении».