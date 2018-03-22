МИД: Армения показывая свое истинное лицо, продолжает нарушать режим прекращения огня

2018-03-22 16:01 | www.oxu.az | 8

В период празднования азербайджанским народом древнего праздника Новруз, традиции которого он чтит и поныне, вооруженные силы Армении, показывая свое истинное лицо, продолжают нарушать режим прекращения огня интенсивными обстрелами.

Это стало составной частью агрессорской и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

«Армения остается преданной своим традициям, навязывая агрессорскую и оккупационную политику в то время, когда вся международная общественность высоко ценит фундаментальные ценности Новруза – праздника, призывающего к спокойствию, примирению и согласию. В итоге международная общественность вновь становится свидетелем проявления оккупационной политики Армении».