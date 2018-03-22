Прогноз погоды на завтра

2018-03-22 16:14 | www.oxu.az | 5

Объявлен прогноз погоды на 23 марта в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Местами ожидается туман. Порывистый северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 10-14°.

23-25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северо-западного ветра. Смена хазри на гилавар может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.