Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером

2018-03-22 16:30 | www.oxu.az | 8

Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил компенсацию в один миллион долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, Лоуренса МакКинни из штата Теннесси (Lawrence McKinney) освободили в 2009 году, так как по его делу появились новые улики. С 61-летнего мужчины сняли обвинения в изнасиловании и краже со взломом и выдали 75 долларов (4,3 тысяч рублей) в качестве компенсации.

«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», – пожаловался МакКинни.

Он получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.

Комиссия по рассмотрению жалоб штата в среду 21 марта обязалась выплатить максимальную компенсацию, которая полагается в случае заключения в тюрьму по ошибке – один миллион долларов (приблизительно 57 миллионов рублей).