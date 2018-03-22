Около 2 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018

2018-03-22 16:22 | www.trend.az | 8

Около 2 млн билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу, более половины из них приобрели иностранные болельщики. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит, передает ТАСС.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион, а в четверг - инфраструктуру Саранска и стадион "Мордовия-Арена". Инспекции еще предстоит посетить стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

"Билеты продаются очень хорошо, более 2 млн билетов продано. На первые две игры в Саранске билеты тоже проданы. Более 50% билетов было продано иностранным болельщикам, я думаю, что чемпионат мира по футболу - отличная возможность для людей приехать в Россию и, в частности, открыть для себя Саранск", - отметил Смит.