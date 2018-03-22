Увеличилось число российских туристов посетивших Таджикистан

2018-03-22 16:41 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Согласно данным российского аналитического агентства ТурСтат, количество выездных поездок из России в Таджикистан достигло 116 тысяч в 2017 году, обеспечив рост на 5 процентов по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года, а общее число выездных туристских поездок из России выросло в прошлом году на 25 процентов — до 40 миллионов.

Таджикистан занял 40-е место по количеству зарубежных турпоездок из России.

Самой популярной страной у российских туристов с 4,5 миллиона поездок в минувшем году стала Турция.

Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из России посетили 47 тысяч раз.