Казахстан, ОАЭ и Россия расширяют сотрудничество в аэрокосмической сфере

2018-03-22 16:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Россия создадут совместную рабочую группу в апреле 2018 года для проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.

Расширение сотрудничества было обсуждено на трехсторонней встрече представителей космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на международную космическую станцию, состоялась (ОАЭ), передают казахские СМИ.

По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор «Роскосмос» Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель Совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности.