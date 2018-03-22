ЕБРР поддерживает малый и средний бизнес в Таджикистане

2018-03-22 16:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - За все время сотрудничества с Таджикистаном, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в страну 300 миллионов евро, сообщает «Таджикское телеграфное агентство».

Все средства вложены в развитие малого и среднего бизнеса в рамках 700 консультационных проектов.

Напомним, что ЕБРР провел на прошлой неделе первую встречу наблюдательного совета Инициативы развития малого бизнеса в Душанбе.

В мероприятии приняли участие представители правительства Таджикистана, донорские агентства, международные организации, местные финансовые институты, бизнес-ассоциации и частный бизнес.

На встрече были подведены итоги 2017 года по результатам, достигнутым в рамках программы поддержки малого бизнеса в Таджикистане.