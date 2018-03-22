Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

2018-03-22 16:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами - слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенного в четверг.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью ожидается 6-8, днем 10-14 градусов тепла.

23-25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В Нахчыванской Автономной Республике будет преимущественно без осадков, но утром местами ожидается кратковременный дождь. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-9, днем составит 20-25 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах преимущественно без осадков. Ночью и утром - туман, морось. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.