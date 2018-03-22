Григорий Трофимчук: Очевидно, что США попытаются «высушить» Россию по всем направлениям

2018-03-22 17:08 | www.oxu.az | 8

Воскресенье в России состоялись президентские выборы.

Как и ожидалось действующий президент России Владимир Путин победил на выборах с большим отрывом – 75%. В этой связи стоит отметить, что Владимир Путин на новый президентский срок идет с значительными реформами во внутренней и внешней политике.

О том, что стоит ожидать Азербайджану в отношениях с Россией и какие перспективы урегулирования карабахского конфликта, рассказал в интервью Oxu.az эксперт по безопасности Григорий Трофимчук:

- Какие у вас ожидания от нового срока Владимира Путина?

- Штаб самого вновь избранного президента Владимира Путина сообщил, что главной задачей, на этот раз, станет сосредоточенность на внутренней проблематике России, основанной на инновационном развитии. Это действительно важно, и было важно всегда, но я бы отметил тот важный факт, который почему-то никто не замечает. Предыдущие президентские выборы в России состоялись в 2012 году, когда в мире всё было относительно спокойно, а сегодня, в 2018, президент входит в абсолютно иную, тревожную обстановку, которая и будет определять все действия страны и государства, включая внутренние вопросы.

И давление внешних обстоятельств будет только усиливаться. Россия уже полных четыре года находится в режиме противостояния с Западом, и теперь сюда как минимум придётся прибавить ещё шесть лет. Очевидно, что США попытаются «высушить» Россию по всем направлениям, насколько это возможно, и в первую очередь в сфере экономики. Если коротко и если основываться на реализме, – то ожидания тревожные. Не от самого срока как такового, а от того, что будет его окружать, сопровождать.

- Что стоит ожидать в отношениях России и Азербайджана?

- Наши двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне – возможно, самом высоком за все последние годы. Однако сегодня это во многом аванс, так как на отношения будет оказывать влияние целый ряд обстоятельств. Прежде всего, это нерешённая проблема Карабаха.

Надо отдавать себе отчёт в том, что на этот раз Баку не готов находиться в бесконечном, бессрочном переговорном режиме, хотя он старается держать себя в рамках из последних сил. В апреле – уже два года «апрельской» войне, но ничего, кроме временного перемирия, не выполнено. И уж тем более, никакие земли к Азербайджану не отошли. Если Россия не учтёт этого обстоятельства, то за неё, это постараются сделать США.

При этом нам не следовало бы терять время, которого уже нет. России надо показать Азербайджану, также имеющему далеко не блестящие отношения с Западом, что при любом раскладе его экономика будет подстрахована. Азербайджан является наблюдателем в ШОС, поэтому ничего не мешает попробовать пригласить эту страну к интеграции, в том или ином виде, и в евразийском формате. Для этого надо сделать один простой шаг: показать движение в процессе карабахского урегулирования, причём не только в разговорном жанре.

Другой возможности для взаимной интеграции ни у России, ни у Азербайджана может уже не быть, с учётом высокой скорости негативных перемен во внешнем мире. Важно учесть и то, что у Москвы сейчас хорошие отношения с Анкарой, ближайшим союзником Баку. А Анкара сейчас тоже находится в очень непростых условиях, получив аналогичные проблемы с западным миром. Что нам мешает, то нам, как известно, поможет.

- Какие перспективы по урегулированию Карабахского конфликта в новый президентский срок Владимира Путина?

- Стоит напомнить, что именно благодаря Владимиру Путину в зоне Карабаха возникли два мирных прошедших года. Мало кто рассчитывал, что апрельское перемирие 2016 года продлится так долго. Но перемирие не может быть вечным по определению, поэтому настало время реализации компромиссов, о которых также говорил президент России, поощряя и азербайджанскую, и армянскую стороны к такому шагу. И мы видели, что такие попытки были, вплоть до предложения Баку о временном статусе самого Карабаха.

Но, к сожалению, дело дальше не пошло. И сейчас над зоной конфликта опять повисла тяжёлая пауза. К тому же Баку не совсем понимает, кто конкретно, кто персонально сядет за стол переговоров от Армении после президентских выборов в этой стране. Хотя в таком важном вопросе должна быть полная прозрачность. Но и здесь её, как мы видим, становится всё меньше, учитывая невнятные сигналы со стороны Америки, которая дала понять, что Карабах интересует её в серьёзной степени.

И хотя избирательный штаб вновь избранного президента РФ Владимира Путина, как уже было сказано, обозначил приоритетом его шестилетней программы внутреннюю политику страны, от внешних вопросов, тем более, таких зловещих как Карабах, Москве, конечно, никуда не уйти.