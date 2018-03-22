Узбекистан увеличит грузопоток в Россию и Казахстан по новой железной дороге

2018-03-22 17:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Узбекистан запустил пассажирское движение по новой железнодорожной линии Бухара - Мискен, сократив на два часа время движения поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении, передают узбекские СМИ.

Вместе с тем, по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент - Саратов, Ташкент - Волгоград, Алматы - Нукус, Андижан - Ургенч, Нукус - Ургенч - Термез.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои - Учкудук - Султануиздаг - Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в направлении Казахстана и России.

По железной дороге также ожидается транспортировка горно-рудной и металлургической продукции из Центральных Кызылкумов.

Строительство новой железнодорожной ветки из Бухары в Мискен протяженностью 355 километров стартовало в декабре 2016 года.