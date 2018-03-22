США и Евросоюз окажут финансовую помощь Грузии

2018-03-22 17:19 | www.apa.az | 8

Конгресс США окажет Грузии помощь в размере 105 миллионов долларов.

Как сообщает АПА со ссылкой на грузинские СМИ, об этом отмечается в проекте госбюджета США на 2018 год.

Окончательное голосование по вышеуказанному документу пройдет завтра. После этого проект бюджета должен быть утвержден президентом США.

Европейский Союз также окажет финансовую помощь Грузии. В рамках проекта поддержки бюджета будет выделено 48 миллионов евро для обновления финансовой инфраструктуры, стимулирования создания моделей инновационного бизнеса, обеспечения принятия справедливых решений по спорам в сфере бизнеса и поддержки развития бизнес-инкубаторов.