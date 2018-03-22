Массовые гуляния в Ичери шехер – песни и танцы народов мира, вкусные блюда, сувениры (ФОТО)

2018-03-22 17:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер в эти дни царит по-особому праздничная атмосфера. Тысячи бакинцев и зарубежных гостей стали свидетелями и непосредственными участниками большого праздника Страны огней. Традиционный международный фестиваль Новруза "Bahar Qalası" (Весенняя крепость), который проходит с 20 по 26 марта от площади у ворот «Гоша гала» до Девичьей башни, вызвал большой интерес бакинцев, гостей города и зарубежных туристов, сообщает Trend Life.

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. Каждый день гостям праздника представлена яркая развлекательная программа с участием певцов, танцоров, музыкантов, кулинаров, фольклорных коллективов из многих стран мира, сказочными персонажами Новруза – Коса, Кечал и Бахар гызы. Все желающие также могут приобрести самобытные картины, традиционные расписные блюда, скульптуры, сувениры и другие изделия народно-прикладного искусства, попробовать национальные блюда и кухни народов мира.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.