В Токио откроют торговый дом Узбекистана

2018-03-22 17:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - К середине 2018 года в Токио будет открыт торговый дом Узбекистана с постоянно действующим шоу-румом узбекской национальной продукции.

Соглашения об открытии торгового дома были достигнуты в рамках официального визита узбекской делегации в Токио, и ее участием на инвестиционном форуме «Новые тренды экономических реформ в Узбекистане», - передают узбекские СМИ.

Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations, планирующие выставить образцы продукции узбекских производителей в широком ассортименте для дальнейшей реализации в данном регионе.

После завершения этапа регистрации в адрес торгового дома также будут налажены, первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, в том числе сухофруктов и черешни.