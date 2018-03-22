Необходимо остановить политику экологического терроризма Армении – МИД

2018-03-22 17:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Необходимо остановить политику экологического терроризма, проводимую Арменией.

Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Глава пресс-службы отметил, что 22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

«Обеспечение доступности воды и управление водными ресурсами является одной из целей устойчивого развития. При этом Армения продолжает держать азербайджанские земли, включая Сарсангское водохранилище, под оккупацией и проводит политику экологического терроризма и преднамеренного загрязнения рек», - сказал Гаджиев, добавив, что необходимо осудить эту политику Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.