Житель Барды пытался в носу пронести наркотики в тюрьму

2018-03-22 17:57 | www.apa.az | 8

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Пенитенциарной службы, в исправительном учреждении № 7 была предотвращена попытка проноса наркотиков.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью ПС, во время обыска у жителя Барды Бабаева Даяната Нураддин оглу, пришедшего на встречу к брату - Багирову Бабеку Сурхай оглу, осужденному на 10 лет и 2 месяца по статьям 31.7.2.1, 67.1., 206.3.1., 206.3.2, 234.1 и 234.4.3, были обнаружен опиум. 2.008 грамма наркотического вещества в бумажном свертке были обнаружены в носовой полости Бабаева.

По факту ведется расследование.