В Апшероне зарезали чемпиона Азербайджана

2018-03-22 18:02 | www.oxu.az | 8

Драка, произошедшая между молодыми людьми в поселке Мехтиабад Апшеронского района, завершилась ножевым ранением чемпиона Азербайджана по таэквондо 29-летнего Сабухи Исмаилова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, С.Исмаилов повздорил со своим знакомым.

От словесной перепалки знакомые перешли в рукопашную. Во время драки знакомый С.Исмаилова нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.

В Абшеронском районном управлении полиции начато расследование.

С.Исмаилов на XXIII Республиканском чемпионате по таэквондо стал чемпионом в весовой категории 63 кг.