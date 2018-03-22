Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство, оснащение и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Абшеронском районе

2018-03-22 18:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Абшеронском районе.

Согласно распоряжению главы государства, в целях строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Абшеронском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу «Азерхалча» выделяется 2,0 (два) миллиона манатов.