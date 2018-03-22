Ильхам Алиев направил письмо пакистанскому коллеге

2018-03-22 18:32 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо пакистанскому коллеге Мамнуну Хусейну.

Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Пакистана. Источником азербайджано-пакистанских связей является воля наших братских народов, разделяющих общие духовные ценности. Хочу особо отметить нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на взаимной вере, доверии и поддержке. Убежден, что совместные шаги на пути развития и укрепления нашего стратегического партнерства и союзничества, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших стран и народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – мира и благосостояния».