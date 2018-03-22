Покушение на азербайджанского бизнесмена в Москве

2018-03-22 18:41 | www.oxu.az | 8

22 марта в Москве было совершено покушение на азербайджанского бизнесмена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленники на отечественной машине в упор расстреляли иномарку Range Rover на МКАДе.

В ногу бизнесмену попала одна пуля, а остальные застряли в обшивке автомобиля.

Отмечается, что пострадавшему удалось самостоятельно добраться до больницы в Видном.

Также Mash добавляет, что, вероятнее всего, бизнесмен знает, кто мог на него покушаться, но по какой-то причине молчит.