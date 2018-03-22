Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах

2018-03-22 20:44 | www.oxu.az | 8

Журналист издания «Настоящее время», открытый гей Ренат Давлетгильдеев сообщил о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Давлетгильдеев вспомнил историю о том, как его после финала конкурса Мисс Россия в Гостином дворе пытались увезти в сауну помощники Жириновского.

«Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — признается журналист.

«Моя история — ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР», — добавил он.